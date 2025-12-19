Memória | 19-12-2025 00:05
Maria Aurora Isidro dos Reis
MEMÓRIA
Faleceu a 19 de Dezembro de 2011 com 91 anos
Maria Aurora Isidro dos Reis faleceu aos 91 anos de idade na sua residência, no Pinheiro Grande. Era neta de João Joaquim Isidro dos Reis, figura ilustre do concelho da Chamusca, à qual se deve a construção, no início do século XX, da ponte que liga aquela localidade à Golegã.
