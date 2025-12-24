Memória | 24-12-2025 00:05
Alberto Ribeiro dos Santos
MEMÓRIA
Faleceu no dia 24 de Dezembro de 2010 com 79 anos
Farmacêutico de Tomar era proprietário da Farmácia Ribeiro dos Santos e do Laboratório de análises clínicas com o mesmo nome. Foi um dos fundadores do Rotary Clube de Tomar. Era um apaixonado pela fotografia e chegou a fazer diversas exposições dos seus trabalhos.
