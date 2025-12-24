uma parceria com o Jornal Expresso
24/12/2025

Memória | 24-12-2025

Alberto Ribeiro dos Santos

Alberto Ribeiro dos Santos
MEMÓRIA
Faleceu no dia 24 de Dezembro de 2010 com 79 anos

Farmacêutico de Tomar era proprietário da Farmácia Ribeiro dos Santos e do Laboratório de análises clínicas com o mesmo nome. Foi um dos fundadores do Rotary Clube de Tomar. Era um apaixonado pela fotografia e chegou a fazer diversas exposições dos seus trabalhos.

