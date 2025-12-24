Memória | 24-12-2025 00:04
António Badajoz
MEMÓRIA
Faleceu no dia 24 de Dezembro de 2021 aos 99 anos
Era considerado um dos melhores bandarilheiros portugueses de todos os tempos. Morreu 24 de Dezembro de 2021, aos 99 anos, em Coruche. A informação foi dada através de um comunicado conjunto da Federação Portuguesa de Tauromaquia e associação ProToiro, que se referira, a ele como uma “lenda”.
