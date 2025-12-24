Walter Marques

Natural do Cartaxo, onde também foi sepultado, Walter Valdemar Pego Marques foi secretário de Estado do Comércio do VII Governo Constitucional e secretário de Estado Adjunto e do Tesouro no VIII Governo Constitucional. Desempenhou o cargo de vice-governador do Banco de Portugal entre 1985 e 1989. Em termos associativos integrou os órgãos sociais da Ordem dos Economistas e foi presidente do Conselho Fiscal do Sport Lisboa e Benfica. A nível empresarial foi presidente da ANA – Aeroportos e Navegação Aérea de Portugal e pertenceu ao conselho de administração da José de Mello, SGPS, SA. Recebeu em 2006 a Medalha de Mérito Municipal do Cartaxo.