Memória | 26-12-2025 00:05
António Costa
MEMÓRIA
Faleceu dia 26 de Dezembro de 2023 com 64 anos
Fundador da Reciforos, em Foros de Salvaterra, empresa de referência no sector da gestão de resíduos, sobretudo nos metais ferrosos e não ferrosos. A Reciforos começou com três funcionários nas instalações da casa de família de António Costa.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Vale Tejo
24-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar