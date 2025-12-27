Raul Almeida

Presidente do Turismo Centro de Portugal, nasceu em Moçambique em Março de 1971, e residia na freguesia da Praia de Mira. Foi Presidente da Câmara Municipal de Mira, pelo PSD, em 2013 e reeleito em 2017 e 2021, exercendo funções até tomar posse como presidente da Turismo Centro de Portugal em Setembro de 2023.