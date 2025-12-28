Armando Silva Dias, conhecido na Chamusca por Senhor Armando do Café da Praça, nasceu em Angola, numa localidade chamada Mariano Machado (Ganda), próximo de Nova Lisboa, que agora se chama Huambo. Quando aconteceu a independência de Angola veio com a família para Portugal, onde nunca tinha estado e o destino foi a Chamusca. Com muito trabalho refez a vida e após alguns anos abriu um café na zona central da vila.