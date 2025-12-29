Bernardino Petisca

Bernardino Lourenço Petisca, natural da Chamusca, era conhecido na vila ribatejana pela sua paixão pelo teatro. Pessoa discreta não pisou o palco como actor mas ajudou inúmeros actores na qualidade de ponto. Cumpriu parte do serviço militar obrigatório no início da década de 70, em Timor, como rádio telegrafista. Profissionalmente era, na altura do falecimento, chefe de secretaria do Tribunal da Golegã.