Memória | 30-12-2025 00:04
Eliseu Raimundo
MEMÓRIA
Morreu dia 30 de Dezembro de 2023, com 71 anos
Professor aposentado, era presidente da direcção do Círculo Cultural Scalabitano. Também era membro do Veto Teatro Oficina e personalidade bastante conhecida em Santarém. Foi um dos fundadores e presidente da Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém e da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1749
24-12-2025
Capa Vale Tejo
24-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar