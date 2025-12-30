uma parceria com o Jornal Expresso
30/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Memória | 30-12-2025 00:04

Eliseu Raimundo

MEMÓRIA
Morreu dia 30 de Dezembro de 2023, com 71 anos

Professor aposentado, era presidente da direcção do Círculo Cultural Scalabitano. Também era membro do Veto Teatro Oficina e personalidade bastante conhecida em Santarém. Foi um dos fundadores e presidente da Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém e da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.

