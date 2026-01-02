Memória | 02-01-2026 00:05
Apolinário Vaz Portugal
Faleceu a 02 de Janeiro de 2018, com 77 anos
Investigador doutorado em Ciências Veterinárias, foi durante muitos anos director da Estação Zootécnica Nacional, sedeada no Vale de Santarém. Foi ministro da Agricultura em 1978 e 1979 e presidente do Conselho Nacional do Plano em 1984. Faleceu na sua casa em Azóia de Baixo, Santarém.
