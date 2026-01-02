Memória | 02-01-2026 00:04
Joaquim Canais Rocha
MEMÓRIA
Faleceu a 2 de Janeiro de 2018 com 82 anos
Natural de Torres Novas, foi funcionário da tipografia do jornal “O Almonda” onde também colaborou como jornalista ao longo de décadas alimentando muitas secções, nomeadamente as dedicadas ao desporto e ao cinema. O MIRANTE contou com ele durante muitos anos como colaborador na área do desporto.
