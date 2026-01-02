Memória | 02-01-2026 00:03
Tareka (Maria Teresa Morais Sarmento Ramalho)
MEMÓRIA
Faleceu a 2 de Janeiro de 2018 com 90 anos
Maria Teresa Ramalho, conhecida por Tareka, foi actriz e escritora. Na escrita usava o nome Ângela Sarmento. Vivia em Salvaterra de Magos. Tornou-se conhecida do grande público como Tareka, em 1976, no concurso televisivo “A visita da Cornélia”, em que, com o filho Tozé Martinho, formou uma das principais equipas daquele programa da RTP. Participou em várias produções televisivas, sobretudo telenovelas, algumas das quais escritas pelo filho.
