Tareka (Maria Teresa Morais Sarmento Ramalho)

Maria Teresa Ramalho, conhecida por Tareka, foi actriz e escritora. Na escrita usava o nome Ângela Sarmento. Vivia em Salvaterra de Magos. Tornou-se conhecida do grande público como Tareka, em 1976, no concurso televisivo “A visita da Cornélia”, em que, com o filho Tozé Martinho, formou uma das principais equipas daquele programa da RTP. Participou em várias produções televisivas, sobretudo telenovelas, algumas das quais escritas pelo filho.