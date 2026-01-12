Memória | 12-01-2026 00:02
Sérgio Perilhão
MEMÓRIA
foto O MIRANTE
Faleceu a 12 de Janeiro de 2015 com 69 anos
Sérgio Perilhão, natural de Samora Correia, era cidadão de mérito do concelho de Benavente. Foi vereador da câmara municipal, gestor, e dirigente associativo. Era um apaixonado pela festa brava e foi membro de várias comissões de obras da igreja de Samora Correia. Participou em vários projectos sociais, culturais e recreativos. Foi um dos fundadores da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS).
