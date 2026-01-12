uma parceria com o Jornal Expresso
12/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
12-01-2026

Sérgio Perilhão

MEMÓRIA
Faleceu a 12 de Janeiro de 2015 com 69 anos

Sérgio Perilhão, natural de Samora Correia, era cidadão de mérito do concelho de Benavente. Foi vereador da câmara municipal, gestor, e dirigente associativo. Era um apaixonado pela festa brava e foi membro de várias comissões de obras da igreja de Samora Correia. Participou em vários projectos sociais, culturais e recreativos. Foi um dos fundadores da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS).

