13/01/2026

Memória | 13-01-2026 00:02

António Fonseca Ferreira

MEMÓRIA
Faleceu a 13 de Janeiro de 2019 com 75 anos

Natural de Trancoso, era licenciado em Engenharia Civil, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. De 1998 a 2009 foi Presidente da Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Durante este tempo, a Região evoluiu do Objectivo 1 (Coesão) para o Objectivo 2 (Competitividade Regional e Emprego), qualificando-se, tornando-se mais atractiva (1º lugar nas receitas do turismo) e mais competitiva.

