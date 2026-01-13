António Fonseca Ferreira

Natural de Trancoso, era licenciado em Engenharia Civil, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. De 1998 a 2009 foi Presidente da Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Durante este tempo, a Região evoluiu do Objectivo 1 (Coesão) para o Objectivo 2 (Competitividade Regional e Emprego), qualificando-se, tornando-se mais atractiva (1º lugar nas receitas do turismo) e mais competitiva.