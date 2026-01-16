António Pelarigo

Fadista amador de Santarém gravou um disco com o seu nome em Outubro de 2014, com produção do cantor José Cid. Profissionalmente teve várias ocupações, desde caixeiro viajante, trabalhador rural, serralheiro e pequeno empresário no ramo da construção civil mas, apesar de ter nascido à beira do rio Tejo, na localidade de Caneiras e de os seus pais terem sido pescadores, dizia que nunca na vida tinha pescado um peixe.