 38 anos do jornal o Mirante
Memória | 16-01-2026 00:02

António Pelarigo

MEMÓRIA
Faleceu em 16 Janeiro 2018 com 64 anos

Fadista amador de Santarém gravou um disco com o seu nome em Outubro de 2014, com produção do cantor José Cid. Profissionalmente teve várias ocupações, desde caixeiro viajante, trabalhador rural, serralheiro e pequeno empresário no ramo da construção civil mas, apesar de ter nascido à beira do rio Tejo, na localidade de Caneiras e de os seus pais terem sido pescadores, dizia que nunca na vida tinha pescado um peixe.

