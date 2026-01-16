Memória | 16-01-2026 00:02
António Pelarigo
MEMÓRIA
Faleceu em 16 Janeiro 2018 com 64 anos
Fadista amador de Santarém gravou um disco com o seu nome em Outubro de 2014, com produção do cantor José Cid. Profissionalmente teve várias ocupações, desde caixeiro viajante, trabalhador rural, serralheiro e pequeno empresário no ramo da construção civil mas, apesar de ter nascido à beira do rio Tejo, na localidade de Caneiras e de os seus pais terem sido pescadores, dizia que nunca na vida tinha pescado um peixe.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Vale Tejo
14-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar