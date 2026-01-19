Memória | 19-01-2026 00:04
Francisco Romão
MEMÓRIA
foto O MIRANTE
Faleceu a 19 de Janeiro de 2004
Foi o primeiro presidente da Câmara Municipal da Chamusca eleito após o 25 de Abril de 1974. Exerceu o cargo de 1977 a 1979. Era médico veterinário e, antes da independência das colónias portuguesas em África foi o primeiro administrador residente do Parque Natural da Gorongosa em Moçambique de 1967 a 1972. Está sepultado no cemitério da Chamusca.
