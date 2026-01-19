José Sousa Gomes

José Joaquim Gameiro Sousa Gomes nasceu em Almeirim a 24 de Outubro de 1940, tendo sido criado em Fazendas de Almeirim. Foi presidente da câmara municipal de Almeirim entre 1989 e 2013. Foi ainda Presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e da Empresa intermunicipal Águas do Ribatejo. Militante do Partido Socialista, acabou por terminar a carreira política como membro da Assembleia Municipal de Almeirim, eleito em Outubro de 2013 pelo Movimento Zé Gomes que ele próprio fundou, na sequência de divergências com a estrutura local do PS.

Estudou nos Pupilos do Exército entre 1952 e 1960 e era formado em Contabilidade e Administração. Antes de iniciar a sua actividade autárquica foi professor do ensino secundário em Alpiarça e na Escola Secundária Ginestal Machado, em Santarém, onde exerceu o cargo de presidente do Conselho Executivo. Foi igualmente dirigente associativo em várias colectividades do concelho de Almeirim. Em 2011 foi distinguido com o Prémio Vida nos Prémios Personalidade do Ano atribuídos por O MIRANTE.