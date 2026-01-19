Manuel Parracho

Foi vereador na Câmara Municipal de Benavente e membro da Assembleia Municipal. Fez parte da Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia de Samora Correia e foi dirigente de várias associações daquela freguesia, nomeadamente a Sociedade Filarmónica União Samorense e Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS).

