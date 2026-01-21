Foi durante vários anos presidente da Central de Cervejas, com fábrica em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira. Após a saída da Central de Cervejas foi presidente da RTP. Alberto da Ponte nasceu a 18 de Junho de 1952 em Lisboa. Em entrevista a O MIRANTE, publicada em 2009, confessava que quase todos os fins-de-semana fugia da capital, onde vivia com a mulher e procurava a paisagem bucólica do Ribatejo para descansar. Possuía uma casa perto da Golegã.