José Manuel Nogueira

Médico, natural de Azóia de Baixo, concelho de Santarém, nasceu a 26 de Dezembro de 1929 no seio de uma família de pequenos agricultores. Fez toda a sua vida profissional em Santarém, nomeadamente no Hospital Distrital, onde era bastante conhecido e estimado. Estudou no Liceu de Santarém e formou-se em Medicina na Universidade de Coimbra, onde fundou uma república de estudantes e foi dirigente académico. A Câmara de Santarém assinalou os seus 50 anos de carreira, em Janeiro de 2009, com a instalação de uma estátua em sua homenagem junto às instalações da Liga dos Amigos do Hospital de Santarém, de que foi um dos impulsionadores.