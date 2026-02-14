Memória | 14-02-2026 00:02
José Manuel Nogueira
MEMÓRIA
Faleceu dia 14 de Fevereiro de 2023 com 93 anos
Médico, natural de Azóia de Baixo, concelho de Santarém, nasceu a 26 de Dezembro de 1929 no seio de uma família de pequenos agricultores. Fez toda a sua vida profissional em Santarém, nomeadamente no Hospital Distrital, onde era bastante conhecido e estimado. Estudou no Liceu de Santarém e formou-se em Medicina na Universidade de Coimbra, onde fundou uma república de estudantes e foi dirigente académico. A Câmara de Santarém assinalou os seus 50 anos de carreira, em Janeiro de 2009, com a instalação de uma estátua em sua homenagem junto às instalações da Liga dos Amigos do Hospital de Santarém, de que foi um dos impulsionadores.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Vale Tejo
11-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar