uma parceria com o Jornal Expresso
14/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 14-02-2026 00:02

José Manuel Nogueira

José Manuel Nogueira
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu dia 14 de Fevereiro de 2023 com 93 anos

Médico, natural de Azóia de Baixo, concelho de Santarém, nasceu a 26 de Dezembro de 1929 no seio de uma família de pequenos agricultores. Fez toda a sua vida profissional em Santarém, nomeadamente no Hospital Distrital, onde era bastante conhecido e estimado. Estudou no Liceu de Santarém e formou-se em Medicina na Universidade de Coimbra, onde fundou uma república de estudantes e foi dirigente académico. A Câmara de Santarém assinalou os seus 50 anos de carreira, em Janeiro de 2009, com a instalação de uma estátua em sua homenagem junto às instalações da Liga dos Amigos do Hospital de Santarém, de que foi um dos impulsionadores.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar