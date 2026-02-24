Memória | 24-02-2026 00:02
António Alberto da Palma
MEMÓRIA
Faleceu a 24 de Fevereiro de 2007 com 59 anos
O Tenente-General António Alberto da Palma, nascido a 17 de Novembro de 1947 em Vila Real de Santo António, residia em Santarém na altura do seu falecimento. Foi comandante da Escola Prática de Cavalaria quando aquela unidade esteve sediada na cidade. Foi também professor do Instituto de Altos Estudos Militares e 2º Comandante do Comando NATO, em Madrid.
