Memória | 27-02-2026 00:02
Luís Gonçalves
MEMÓRIA
Faleceu em 27 de Fevereiro de 2019 com 66 anos
Antigo vereador e vice-presidente da Câmara Municipal do Sardoal. Foi professor de matemática, dirigente associativo e político. Dedicou mais de 40 anos ao estudo da história do concelho sendo um grande dinamizador da cultura local. Com vários livros publicados, lançou com o Grupo Experimental de Teatro Amador de Sardoal (GETAS) a revista ‘Atrium’. A câmara Municipal do Sardoal decidiu, em Março de 2019, dar o seu nome ao Arquivo Histórico Municipal.
