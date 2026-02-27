Luís Gonçalves

Antigo vereador e vice-presidente da Câmara Municipal do Sardoal. Foi professor de matemática, dirigente associativo e político. Dedicou mais de 40 anos ao estudo da história do concelho sendo um grande dinamizador da cultura local. Com vários livros publicados, lançou com o Grupo Experimental de Teatro Amador de Sardoal (GETAS) a revista ‘Atrium’. A câmara Municipal do Sardoal decidiu, em Março de 2019, dar o seu nome ao Arquivo Histórico Municipal.