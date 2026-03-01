Memória | 01-03-2026 00:05
Duarte Chaparreiro
MEMÓRIA
Faleceu 1 de Março de 2019 com 67 anos
Fotógrafo de temas de tauromaquia. Natural de Almeirim, começou a trabalhar aos 19 anos como desenhador nas páginas amarelas e foi aí que despertou para a fotografia graças aos fotógrafos de artes gráficas, que fotografavam os desenhos para serem impressos. Iniciou-se na fotografia taurina devido à amizade com alguns forcados, sobretudo do Grupo de Ribatejo.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Vale Tejo
25-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região