Duarte Chaparreiro

Fotógrafo de temas de tauromaquia. Natural de Almeirim, começou a trabalhar aos 19 anos como desenhador nas páginas amarelas e foi aí que despertou para a fotografia graças aos fotógrafos de artes gráficas, que fotografavam os desenhos para serem impressos. Iniciou-se na fotografia taurina devido à amizade com alguns forcados, sobretudo do Grupo de Ribatejo.