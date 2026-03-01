Memória | 01-03-2026 00:04
Fernando de Jesus
MEMÓRIA
Faleceu no dia 1 de Março de 2021, com 84 anos.
Foi provedor da Misericórdia de Tomar durante mais de 20 anos. Foi agraciado em 2014 com o prémio Personalidade do Ano – Vida, atribuído por O MIRANTE. Foi também vereador na Câmara de Tomar, pelo PSD.
