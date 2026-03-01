uma parceria com o Jornal Expresso
01/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 01-03-2026 00:03

Joaquim Lopes Santana

Joaquim Lopes Santana
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu no dia 1 de Março de 2021 com 86 anos

Fundador, ensaiador e dirigente do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Riachos. Recebeu o prémio Personalidade do Ano na categoria Vida, atribuído por O MIRANTE em 2013.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região