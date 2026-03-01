Memória | 01-03-2026 00:03
Joaquim Lopes Santana
MEMÓRIA
Faleceu no dia 1 de Março de 2021 com 86 anos
Fundador, ensaiador e dirigente do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Riachos. Recebeu o prémio Personalidade do Ano na categoria Vida, atribuído por O MIRANTE em 2013.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Vale Tejo
25-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região