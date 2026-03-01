Manuel Galrinho Bento foi guarda-redes do Sport Lisboa e Benfica e da Selecção Nacional nas décadas de setenta e oitenta. Natural da Golegã fez as primeiras defesas no Atlético Riachense porque não havia escalão de principiantes na sua terra natal. Foi jogador do Goleganense na categoria de Juniores, tendo transitado para o Barreirense, então na primeira divisão nacional e daí para o Benfica. Integrou a selecção portuguesa que conquistou o terceiro lugar no Europeu de França de 1984.