Memória | 03-03-2026 00:04
Antero Fernandes
MEMÓRIA
Faleceu a 3 de Março de 2014 com 89 anos
Ferroviário de profissão, Antero Fernandes foi, durante décadas, colaborador de jornais desportivos nacionais e de jornais regionais, nomeadamente de O MIRANTE, na fase inicial do jornal. Em Dezembro de 2011 foi agraciado com a medalha de bons serviços desportivos pelo então secretário de Estado do Desporto e Juventude, Alexandre Mestre. A medalha foi uma das várias distinções que recebeu em vida.
