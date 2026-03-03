Ferroviário de profissão, Antero Fernandes foi, durante décadas, colaborador de jornais desportivos nacionais e de jornais regionais, nomeadamente de O MIRANTE, na fase inicial do jornal. Em Dezembro de 2011 foi agraciado com a medalha de bons serviços desportivos pelo então secretário de Estado do Desporto e Juventude, Alexandre Mestre. A medalha foi uma das várias distinções que recebeu em vida.