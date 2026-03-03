uma parceria com o Jornal Expresso
03/03/2026

Memória | 03-03-2026 00:04

Antero Fernandes

MEMÓRIA
Faleceu a 3 de Março de 2014 com 89 anos

Ferroviário de profissão, Antero Fernandes foi, durante décadas, colaborador de jornais desportivos nacionais e de jornais regionais, nomeadamente de O MIRANTE, na fase inicial do jornal. Em Dezembro de 2011 foi agraciado com a medalha de bons serviços desportivos pelo então secretário de Estado do Desporto e Juventude, Alexandre Mestre. A medalha foi uma das várias distinções que recebeu em vida.

