António José Martins Lopes foi provedor da Santa Casa da Misericórdia da Golegã durante cerca de trinta anos e na altura do seu falecimento era provedor honorário. Condecorado com a Ordem de Mérito pelo Presidente da República, em Abril de 2015, foi distinguido pelo jornal O MIRANTE com o prémio Personalidade do Ano - Associativismo, no ano seguinte. Ao longo da sua vida esteve ligado a clubes e associações, tendo ajudado a fundar alguns. Foi atleta, treinador e dirigente do Futebol Clube Goleganense, Foi fundador do Clube de Campismo e Caravanismo e pertenceu à direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã. Fundador do PSD da Golegã, foi presidente da concelhia política durante 12 anos. Como autarca, foi vereador e vice-presidente da câmara municipal da Golegã.