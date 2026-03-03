uma parceria com o Jornal Expresso
03/03/2026

Memória | 03-03-2026 00:02

João Miguel Santos
MEMÓRIA
Faleceu no dia 3 de Março de 2006 com 67 anos

João Miguel Santos foi um dos fundadores da estrutura concelhia de Coruche do Partido Socialista e participou activamente nas iniciativas políticas do PS durante o chamado Verão Quente de 1975. Era uma pessoa bem disposta e como político reconheciam-lhe capacidade para ouvir as opiniões dos outros e para tentar encontrar pontos de entendimento. Era professor aposentado.

