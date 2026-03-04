Joaquim Mascarenhas Fiúza, foi fundador dos vinhos Fiúza em Almeirim. Quando faleceu vivia em Lisboa. Foi sepultado no cemitério dos Prazeres. A empresa de que foi fundador com o enólogo australiano, Peter Bright, a Fiúza & Bright, conquistou prémios de prestígio a nível nacional e internacional. O executivo da Câmara de Almeirim atribuição do seu nome a uma rua da Urbanização Vila das Taipas II. Para além de se ter destacado na vitivinicultura foi praticante de vela, classe Star, tendo participado nos Jogos Olímpicos de Berlim (1936), Londres (1948) e Helsínquia (1952) onde conquistou uma medalha de Bronze.