Memória | 05-03-2026 00:03
Joaquim António Ramos
MEMÓRIA
Faleceu a 5 de Março de 2021 com 70 anos
Licenciado em economia, foi professor universitário. Foi vereador e quadro superior da Câmara Municipal de Lisboa em diversos sectores ligados ao Ambiente. Na sua terra, Azambuja, exerceu o cargo de presidente da Assembleia Municipal durante dois mandatos, entre 1993 e 2001, tendo sido, posteriormente eleito como presidente da Câmara Municipal em 2001 e reeleito nas eleições autárquicas de 2005 e de 2009. Não concluiu o último mandato por questões de saúde.
