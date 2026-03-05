Joaquim António Ramos

Licenciado em economia, foi professor universitário. Foi vereador e quadro superior da Câmara Municipal de Lisboa em diversos sectores ligados ao Ambiente. Na sua terra, Azambuja, exerceu o cargo de presidente da Assembleia Municipal durante dois mandatos, entre 1993 e 2001, tendo sido, posteriormente eleito como presidente da Câmara Municipal em 2001 e reeleito nas eleições autárquicas de 2005 e de 2009. Não concluiu o último mandato por questões de saúde.