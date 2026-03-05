Memória | 05-03-2026 00:02
Marcolino Sequeira Nobre
MEMÓRIA
Faleceu dia 5 de Março de 2012 com 85 anos
Natural de Rio Maior, era uma referência no meio empresarial da região. Foi fundador, com os pais e o irmão, Manuel Nobre, da empresa de transformação de carnes - Carnes Nobre. Desenvolveu importante trabalho social. Foi distinguido com o Prémio Prestígio e Carreira Empresarial referente ao ano 1999, no âmbito da iniciativa Galardão Empresa do Ano organizada anualmente por O MIRANTE.
