uma parceria com o Jornal Expresso
05/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Memória | 05-03-2026 00:02

Marcolino Sequeira Nobre

MEMÓRIA
Faleceu dia 5 de Março de 2012 com 85 anos

Natural de Rio Maior, era uma referência no meio empresarial da região. Foi fundador, com os pais e o irmão, Manuel Nobre, da empresa de transformação de carnes - Carnes Nobre. Desenvolveu importante trabalho social. Foi distinguido com o Prémio Prestígio e Carreira Empresarial referente ao ano 1999, no âmbito da iniciativa Galardão Empresa do Ano organizada anualmente por O MIRANTE.

