Memória | 06-03-2026 00:02
João Alemão
MEMÓRIA
Faleceu a 6 de Março de 2023, com 82 anos
Pessoa dedicada à causa pública e ao associativismo local. Foi sócio fundador dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, em 1975 e dirigente de outras colectividades. Durante 40 anos encarnou a personagem de padre no Santo Entrudo da freguesia, na Quarta-Feira de Cinzas, a seguir ao Carnaval. Foi também poeta e escritor, ensaiador de marchas e porta-estandarte da Sociedade Filarmónica União Samorense. Pintor da construção civil.
