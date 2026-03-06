João Alemão

Pessoa dedicada à causa pública e ao associativismo local. Foi sócio fundador dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, em 1975 e dirigente de outras colectividades. Durante 40 anos encarnou a personagem de padre no Santo Entrudo da freguesia, na Quarta-Feira de Cinzas, a seguir ao Carnaval. Foi também poeta e escritor, ensaiador de marchas e porta-estandarte da Sociedade Filarmónica União Samorense. Pintor da construção civil.