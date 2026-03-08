uma parceria com o Jornal Expresso
08/03/2026

Memória | 08-03-2026 00:02

Fernando Diogo

MEMÓRIA
Faleceu no dia 8 de Março de 2011 com 94 anos

O padre Fernando Diogo, que foi pároco da Chamusca e do Pinheiro Grande durante cerca de 50 anos. Natural de Santa Isabel, Lisboa, onde nasceu a 27 de Março de 1918., foi ordenado sacerdote a 6 de Julho de 1941 e depois de ter sido pároco em Bombarral e Roliça foi transferido para a Chamusca a 19 de Janeiro de 1956 ficando também como pároco do Pinheiro Grande. Cessou funções em 17 de Setembro de 2004 por motivos de idade. Era muito popular nas suas paróquias e tinha uma relação muito próxima com as populações.

