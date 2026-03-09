Formado em engenharia civil pelo Instituto Superior Técnico, em Lisboa, foi professor universitário, gestor, dirigente associativo e voluntário em organizações de solidariedade social. Foi administrador da Caixa Geral de Depósitos, passou pela área dos seguros e também exerceu cargos a nível internacional. Foi coordenador da comissão de negociações da dívida de Angola e administrador da Sociedade Hidroeléctrica de Cahora Bassa, Moçambique. Presidiu à administração da Fundação Cidade de Lisboa e, na região, foi presidente do Conselho de Administração da Parquiscalabis (Parque de Negócios de Santarém) e presidente do conselho geral da Nersant. A sua actividade estendeu-se ainda a instituições de cultura, educação e solidariedade. Foi presidente da mesa do Banco Alimentar da Luta Contra a Fome de Santarém, fez parte dos órgãos sociais da Misericórdia de Santarém, Casa da Europa do Ribatejo e ajudou a fundar a Escola Profissional do Vale do Tejo. Nos anos 70 passou pelo Governo como secretário de Estado da Construção Civil e da Habitação e Urbanismo. Álvaro Pinto Correia era Comendador da Ordem de Mérito Agrícola e Industrial, Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e recebeu uma Menção Honrosa de Cidadão de Mérito da Freguesia de Tremês, de onde era natural. Tinha ainda os títulos honoríficos de Ribatejano e Escalabitano Ilustre. Foi considerado Personalidade do Ano 2011 na área Vida, pela redacção de O MIRANTE.