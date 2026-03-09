uma parceria com o Jornal Expresso
09/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Memória | 09-03-2026

Armando Fernandes

MEMÓRIA
Faleceu dia 9 de Março de 2023 com 77 anos

Conhecido como gastrónomo e pela presença assídua, durante muitos anos, como cronista na comunicação social regional, foi um dos fundadores do já extinto PRD (Partido Renovador Democrático), pelo qual foi eleito deputado à Assembleia da República na década de 80.

Posteriormente, filiou-se no PSD, tendo sido membro da Assembleia Municipal de Abrantes. Figura controversa, era licenciado em História pela Universidade Clássica de Lisboa e concluiu o Curso Superior de Bibliotecário-Arquivista na Universidade de Coimbra, além de ser mestre em Estudos Portugueses pela Universidade Nova de Lisboa.

Tinha vários livros publicados e foi inspector de bibliotecas da Fundação Calouste Gulbenkian, consultor cultural e um entusiasta do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, com o qual sempre colaborou e onde era presença assídua. Era natural de Bragança, mas residia há muitos anos em Rio de Moinhos, Abrantes.

