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Memória | 16-03-2026 00:02

Pedro Barroso

Pedro Barroso
MEMÓRIA
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Faleceu a 16 de Março de 2020 com 69 anos

António Pedro da Silva Chora Barroso, conhecido artisticamente como Pedro Barroso, foi cantor, compositor e músico. Nasceu em Lisboa mas foi para Riachos com oito dias de vida. Considerava ser ali o seu lar e habitou, até morrer, a casa de família, denominada Casal da Raposa.

Pedro Barroso fez o curso de educação física e foi professor do ensino secundário, mas deixou o ensino para se dedicar à música. A sua estreia como cantor foi a 21 de Dezembro de 1969, no programa televisivo Zip-Zip e a despedida dos palcos em 21 de Dezembro de 2019, com um concerto no Teatro Virgínia em Torres Novas. Na altura já estava muito debilitado devido à doença do foro oncológico de que sofria há alguns anos.

Ao longo da sua carreira editou vinte álbuns. O último que gravou, “Novembro”, foi editado postumamente. Deixou livros de poesia e prosa e diversos quadros que assinava com o nome, Pedro Chora. O MIRANTE distinguiu-o com o Prémio Personalidade do Ano em 2009.

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