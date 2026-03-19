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Memória | 19-03-2026 00:02

Adriano Ferreira Alho

Adriano Ferreira Alho
MEMÓRIA
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Faleceu a 19 de Março de 2022 com 76 anos

Foi presidente da Sociedade Columbófila Torrejana, em Torres Novas, e da Associação Columbófila do Distrito de Santarém, tendo sido também vice-presidente da Federação Portuguesa de Columbofilia. Desempenhou também funções de Juiz Classificador onde atingiu a categoria de Juiz Olímpico. Tem o seu nome no pavilhão da sede da Associação Columbófila do Distrito de Santarém e foi um dos grandes promotores de eventos como exposições nacionais e ibéricas de pombos e festas de entregas de prémios.

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