Memória | 21-03-2026 00:02
António Bento Vintém
MEMÓRIA
Faleceu dia 21 de Março de 2013 com 68 anos
Era editor, proprietário da EuroPress, e classificava-se como revolucionário, intelectual e agitador de consciências. Afirmava existir para mudar o mundo. Nascido em Coruche a 21 de Janeiro de 1945, António Bento Vintém, passou parte da sua infância em Tomar e fez-se homem em Santarém, onde viveu até ser detido pela polícia política em Novembro de 1967 por conspiração contra o regime. Esteve dezanove meses na prisão de Caxias. Depois de ser libertado emigrou e trabalhou em diversas profissões em Itália e França.
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