uma parceria com o Jornal Expresso
21/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 21-03-2026 00:02

António Bento Vintém

António Bento Vintém
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu dia 21 de Março de 2013 com 68 anos

Era editor, proprietário da EuroPress, e classificava-se como revolucionário, intelectual e agitador de consciências. Afirmava existir para mudar o mundo. Nascido em Coruche a 21 de Janeiro de 1945, António Bento Vintém, passou parte da sua infância em Tomar e fez-se homem em Santarém, onde viveu até ser detido pela polícia política em Novembro de 1967 por conspiração contra o regime. Esteve dezanove meses na prisão de Caxias. Depois de ser libertado emigrou e trabalhou em diversas profissões em Itália e França.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Vale Tejo
    18-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região