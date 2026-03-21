Era editor, proprietário da EuroPress, e classificava-se como revolucionário, intelectual e agitador de consciências. Afirmava existir para mudar o mundo. Nascido em Coruche a 21 de Janeiro de 1945, António Bento Vintém, passou parte da sua infância em Tomar e fez-se homem em Santarém, onde viveu até ser detido pela polícia política em Novembro de 1967 por conspiração contra o regime. Esteve dezanove meses na prisão de Caxias. Depois de ser libertado emigrou e trabalhou em diversas profissões em Itália e França.