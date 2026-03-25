Raquel Marques

Natural do Sardoal, foi protagonista do filme Glória de Manuela Viegas que esteve em competição no Festival Internacional de Berlim, em 1999, sendo o primeiro filme português a tê-lo conseguido. Integrou também o grupo de teatro de Sardoal GETAS – Centro Cultural. Raquel Margarida Navalho Marques nasceu a 9 de Maio de 1985 e trabalhou como Supervisora de Projectos na empresa Softinsa. Concorreu às autárquicas de 2013 pelo Grupo de Independentes de Sardoal (GIS) e foi presidente do Conselho Fiscal da Associação de Jovens de Sardoal entre 2013 e 2016. Nas eleições autárquicas de 2021 candidatou-se à Câmara Municipal de Sardoal pelo partido Chega.