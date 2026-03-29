Memória | 29-03-2026 00:02
José Alexandre Silva
MEMÓRIA
Faleceu a 29 de Março de 2019
José Alexandre Silva, foi fundador e era presidente da direcção do Centro de Bem-Estar Social de Vale Figueira (CBESVF), no concelho de Santarém.
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