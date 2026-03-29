José Mendes Godinho

Médico veterinário, residente na freguesia da Sabacheira, no concelho de Tomar. Foi deputado eleito pelo PS nas eleições para a Assembleia Constituinte, em 25 de Abril de 1975. Estava ligado ao Grupo Empresarial Mendes Godinho e foi um dos fundadores da Associação M.G. Memorial Mendes Godinho. Em 2013 foi o mandatário da candidatura do PS à câmara de Tomar, liderada por Anabela Freitas.