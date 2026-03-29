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Memória | 30-03-2026 00:02

José Mendes Godinho

José Mendes Godinho
MEMÓRIA
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Faleceu a 30 de Março de 2023, com 79 anos

Médico veterinário, residente na freguesia da Sabacheira, no concelho de Tomar. Foi deputado eleito pelo PS nas eleições para a Assembleia Constituinte, em 25 de Abril de 1975. Estava ligado ao Grupo Empresarial Mendes Godinho e foi um dos fundadores da Associação M.G. Memorial Mendes Godinho. Em 2013 foi o mandatário da candidatura do PS à câmara de Tomar, liderada por Anabela Freitas.

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