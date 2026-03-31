Memória | 01-04-2026 00:02
António Simões Sequeira
MEMÓRIA
Faleceu no dia 1 de Abril de 2019 com 82 anos
Natural do Pinheiro Grande, era agricultor e recebeu o prémio “Agricultor Agromais do Ano de 2011”. Era aberto à inovação e gostava conhecer novas formas de produzir. Gostava de ser agricultor e não imaginava, nem queria ter tido, outra ocupação.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1763
25-03-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1763
25-03-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1763
25-03-2026
Capa Vale Tejo
25-03-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região