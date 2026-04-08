Memória | 09-04-2026 00:02
Custódio Ferreira
MEMÓRIA
Faleceu dia 9 de Abril de 2024 com 94 anos
Custódio Ferreira, foi presidente da Junta de Freguesia de Paialvo, membro da Assembleia Municipal de Tomar e deputado à Assembleia Constituinte eleita em 25 de Abril de 1975, que aprovou a Constituição da República.
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