Memória | 10-04-2026 00:02
Manuel Neves
MEMÓRIA
Faleceu a 10 de Abril 2016, com 80 anos
Natural de Azeitada, freguesia de Benfica do Ribatejo, Manuel Neves esteve quase toda a sua vida ligado à cultura popular e ao associativismo. Era músico, acordeonista e com o conjunto Manuel Neves + 3 fez, em 1973, vários espectáculos para emigrantes portugueses nos Estados Unidos da América. Fundou o Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo, foi presidente da adega cooperativa e passou também pela direcção do clube de futebol local. Foi presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo.
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