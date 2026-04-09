uma parceria com o Jornal Expresso
10/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 10-04-2026 00:02

Manuel Neves

Manuel Neves
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu a 10 de Abril 2016, com 80 anos

Natural de Azeitada, freguesia de Benfica do Ribatejo, Manuel Neves esteve quase toda a sua vida ligado à cultura popular e ao associativismo. Era músico, acordeonista e com o conjunto Manuel Neves + 3 fez, em 1973, vários espectáculos para emigrantes portugueses nos Estados Unidos da América. Fundou o Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo, foi presidente da adega cooperativa e passou também pela direcção do clube de futebol local. Foi presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região