Memória | 11-04-2026 00:02
Luís Miguel Garrido
MEMÓRIA
Faleceu dia 11 de Abril de 2022 com 46 anos
Natural da Chamusca, Luís Miguel Garrido, tinha regressado de Angola, onde trabalhava, para ajudar a mãe que estava doente. Era mecânico na Resitejo, empresa de tratamento de resíduos, e foi vítima de um acidente de trabalho.
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