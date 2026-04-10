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Memória | 11-04-2026 00:02

Luís Miguel Garrido

Luís Miguel Garrido
MEMÓRIA
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Faleceu dia 11 de Abril de 2022 com 46 anos

Natural da Chamusca, Luís Miguel Garrido, tinha regressado de Angola, onde trabalhava, para ajudar a mãe que estava doente. Era mecânico na Resitejo, empresa de tratamento de resíduos, e foi vítima de um acidente de trabalho.

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