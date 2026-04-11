Memória | 12-04-2026 00:02
José Roque
MEMÓRIA
Faleceu no dia 12 de Abril de 2022 com 101 anos
Natural de Lisboa, mas a residir no Ribatejo desde os cinco anos de idade, foi fundador, juntamente com o pai, José Roque Dias, e o irmão, Manuel Roque Dias, da Camionagem Ribatejana, em 1937, um negócio pioneiro no transporte rodoviário de passageiros no Ribatejo. José Roque foi um dos empresários de maior sucesso da região. Tendo vendido a camionagem em 1971, fundou , também com familiares, a Roques Ldª, comércio de automóveis, gerida pela terceira geração da família – José Manuel Roque e José Alberto Roque.
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