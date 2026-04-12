Professor, investigador e benemérito, Abílio Madeira Martins era reconhecido e respeitado pela sua dedicação às pessoas, cultura e história locais e um homem que sempre trabalhou em prol da causa pública e do fortalecimento da identidade da comunidade. Nascido em Minde a 1 de Julho de 1928, o fez o Curso do Magistério Primário em Lisboa e dedicou a sua vida ao ensino, tendo leccionado em Rio Maior, Mira de Aire, Riachos e em Minde. Reformou-se em 1988. Além do ensino, a sua paixão pela terra levou-o a fundar o Jornal de Minde, em conjunto com o pároco de então, Manuel Antunes Messias, em 1955. No dia 20 de Janeiro de 2019 foi inaugurada a “Casa da Memória Professor Abílio Madeira Martins”, instalada no edifício da “Casa da Joaquininha”, com um espólio doado por si. A Casa alberga um vasto e variado espólio recolhido ao longo da vida por si e pela sua esposa, Maria Cândida Nascimento, e é um espaço dedicado às memórias da vila, à sua história e cultura. Uma das últimas presenças públicas do professor Abílio Madeira Martins foi na inauguração da Escola Básica de Minde, à qual foi atribuído o seu nome, em Setembro de 2023.