Carlos Matos Gomes foi militar de carreira e notabilizou-se também como escritor sob o pseudónimo de Carlos Vale Ferraz. A sua experiência na guerra colonial inspirou várias obras, tendo sido um dos primeiros a escrever sobre a Guerra Colonial (1961-1974), onde combateu nas três frentes. Tendo nascido a 24 de Julho de 1946 em Vila Nova da Barquinha, estudou no Colégio Nuno Álvares, em Tomar e, posteriormente, na Academia Militar, em Lisboa. Foi oficial da Arma de Cavalaria e cumpriu três comissões militares em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, como oficial dos Comandos, uma tropa de elite do Exército. Pelos seus serviços militares foi condecorado com a Cruz de Guerra de 1.ª e 2.ª Classe. O seu último livro, “Geração D”, foi assinado com o seu nome próprio e publicado em Março de 2024. Da sua bibliografia, sob pseudónimo, constam mais de dez títulos, entre eles, “Soldadó” (1988), “Os Lobos Não Usam Coleira” (1991), que foi adaptado ao cinema por António-Pedro Vasconcelos, com o nome “Os Imortais” (1991) e, “A Última Viúva de África” que lhe valeu o Prémio Literário Fernando Namora em 2018. Na área do ensaio publicou vários títulos em co-autoria com o seu camarada de armas Aniceto Afonso e colaborou regularmente na imprensa e em actividades dos Centros de História Contemporânea das universidades de Lisboa e Nova de Lisboa, e do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.