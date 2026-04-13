Memória | 14-04-2026 00:02
Vítor Correia
MEMÓRIA
Faleceu a 14 de Abril de 2012 com 62 anos
Esteve ligado ao União de Tomar durante 23 anos, ocupando vários cargos, desde a direcção do departamento de futebol juvenil até à presidência do clube que deixou em 2005. Foi durante anos sócio-gerente da loja de ferragens Abelha. O seu falecimento ocorreu em Angola, onde se encontrava a trabalhar.
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