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Memória | 14-04-2026 00:02

Vítor Correia

Vítor Correia
MEMÓRIA
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Faleceu a 14 de Abril de 2012 com 62 anos

Esteve ligado ao União de Tomar durante 23 anos, ocupando vários cargos, desde a direcção do departamento de futebol juvenil até à presidência do clube que deixou em 2005. Foi durante anos sócio-gerente da loja de ferragens Abelha. O seu falecimento ocorreu em Angola, onde se encontrava a trabalhar.

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